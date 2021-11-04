Баттон считает, что их борьба с Хэмилтоном лишила «Макларен» чемпионского титула

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что их борьба с Льюисом Хэмилтоном во времена совместных выступлений, стоила им чемпионского титула.



«Единственная причина, по которой мы с Хэмилтоном не выиграли чемпионат в том, что мы продолжали отбирать победы и очки друг у друга. Если бы ситуация была другой, возможно, один из нас выиграл бы титул.



Был ли переход в „Макларен“ риском? Если вам комфортно в роли пилота, то вы имеете возможность выбирать, где вы хотите выступать. Когда я перешёл в „Макларен“ из „Брауна“, это было правильным решением. Они должны были закончить сезон победой, но их постигла неудача. КОгда я пришёл туда, это была отличная команда.



Так что это был правильный ход, но через три года уже „Мерседес“ стал подходящим местом», — приводит слова Баттона GPFans.



Напомним, перед сезоном-2010 «Браун», выигравший титул в 2009-м, был продан «Мерседесу».

