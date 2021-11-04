Хельмут Марко: мы будем очень разочарованы, если не выиграем титул

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что команда будет сильно разочарована, если Макс Ферстаппен не станет чемпионом в 2021 году.



«Если Макс станет вторым в чемпионате, то жизнь, конечно, продолжится, но титул очень важен для него и для нас. В этом нет никаких сомнений. Когда в „Феррари“ в 2019 году чудесным образом прибавили в мощности двигателя, в «Мерседесе» сделали всё, чтобы компенсировать отставание, и им это удалось. Именно поэтому мы уступили им в прошлом году.



Но в этом сезоне мы будем очень разочарованы, если не выиграем титул. И Макс тоже будет разочарован. Мы проехали большую дистанцию, чем «Мерседес», одержали больше побед. Но были проблемы в Баку и других гонках, где мы потеряли много очков. К сожалению, в очках наше преимущество выражено не в полной мере», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 287,5 очка. На втором месте — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (275,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).