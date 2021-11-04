Майкл Андретти рассказал, почему сорвались переговоры по покупке «Заубера»

Чемпион IndyCar и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти рассказал, почему его компания не сумела купить команду «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео». Андретти отметил, что решающим стал не вопрос финансов.



«Не верьте слухам, которые вы могли читать в прессе. Срыв переговоров абсолютно не связан с вопросом финансов. Скорее, это был вопрос контроля над командой. К сожалению, в последний момент позиция по вопросу контроля изменилась и нам пришлось выйти из переговоров. Мы не могли позволить себе подобной сделки. Как я заявлял ранее, мы готовы заключить сделку на подходящих нам условиях. Но таких условий не было.



Владельцы Формулы-1 никак не помогали нам со сделкой, хотя это была бы шумная история. Жаль, что у нас не получилось, но мы не собираемся сдаваться», – цитирует Андретти RaceFans.

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