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Тото Вольф: шансы на победу Хэмилтона в чемпионате — 45 на 55. Но это ничего не значит

Тото Вольф: шансы на победу Хэмилтона в чемпионате — 45 на 55. Но это ничего не значит
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился о шансах Льюиса Хэмилтона завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне. До конца сезона осталось пять гонок, Хэмилтон отстаёт от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 баллов.

«Мы отстаём на 12 очков и не можем сказать, что следующие две трассы являются подходящими для «Мерседеса». Потом нас ждут этапы, которые должны нам подойти. На данный момент математические шансы на победу Хэмилтона в чемпионате — 45 на 55. Но это ничего не значит в автоспорте, всё может измениться за одну трассу.

Да, 12 очков отыграть непросто. Мы не можем допустить сходов, потому что это приведёт к досрочному поражению в чемпионате, ведь тогда преимущество Макса вырастет до 37 очков. Наша цель – сохранять шансы на титул к последней гонке сезона», — приводит слова Вольфа GPblog.

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