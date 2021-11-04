Смедли: я бы поставил на Хэмилтона, окажись он с Ферстаппеном на одинаковых машинах

Директор Формулы-1 по системам данных и бывший инженер «Феррари» и «Уильямса» Роб Смедли рассказал, почему считает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона фаворитом чемпионской гонки. Напомним, за пять гонок до конца чемпионата Хэмилтон уступает пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену 12 очков.



«Я назову фаворитом Льюиса, он становился чемпионом уже семь раз. Не хочу как-то принизить Макса, это невероятно талантливый гонщик, но Льюис просто успел научиться большему. У Хэмилтона гораздо больше опыта подобной борьбы, он гоняется в Формуле-1 намного дольше, чем Ферстаппен.



Если бы в пяти оставшихся гонках Льюис и Макс выступали на одинаковых болидах, одинаковых шинах — в полностью одинаковых условиях, то всё равно я поставил бы на Хэмилтона.



Что касается сравнений нынешних болидов, то оценю выше «Ред Булл». Мне кажется, что их болид немного лучше «Мерседеса», хотя иногда «серебряные стрелы» вырываются вперёд», — цитирует Смедли Crash.