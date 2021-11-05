Серхио Перес: уверен, что все в «Ред Булл» хотят видеть меня победителем Гран-при Мексики

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о том, позволит ли руководство команды выиграть ему домашний Гран-при Мексики, если для этого сложатся обстоятельства. Напомним, напарник Переса Макс Ферстаппен сейчас ведёт борьбу за чемпионский титул.



«Для меня было бы здорово столкнуться с такой проблемой. На самом деле такие решения зависят от конкретной ситуации в гонке, важную роль играют обстоятельства. Но я вполне уверен, что все в «Ред Булл» хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике.



Как у нашей команды, так и болельщиков сейчас большой энтузиазм. Для нас это особенный этап. Мы ведём напряжённую борьбу за чемпионство. Я вполне уверен в том, что если и есть гонка, победителем в которой команда хотела бы видеть меня, – то это Гран-при Мексики. Думаю, что вся команда будет меня поддерживать», – цитирует Переса Crash.