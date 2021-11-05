Серхио Перес: уверен, что все в «Ред Булл» хотят видеть меня победителем Гран-при Мексики

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о том, позволит ли руководство команды выиграть ему домашний Гран-при Мексики, если для этого сложатся обстоятельства. Напомним, напарник Переса Макс Ферстаппен сейчас ведёт борьбу за чемпионский титул.
«Для меня было бы здорово столкнуться с такой проблемой. На самом деле такие решения зависят от конкретной ситуации в гонке, важную роль играют обстоятельства. Но я вполне уверен, что все в «Ред Булл» хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике.
Как у нашей команды, так и болельщиков сейчас большой энтузиазм. Для нас это особенный этап. Мы ведём напряжённую борьбу за чемпионство. Я вполне уверен в том, что если и есть гонка, победителем в которой команда хотела бы видеть меня, – то это Гран-при Мексики. Думаю, что вся команда будет меня поддерживать», – цитирует Переса Crash.
- 5 ноября 2021
-
01:27
-
01:20
-
00:13
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
21:24
-
20:24
-
19:19
-
17:46
-
16:31
-
15:51
-
14:43
-
13:52
-
12:57
-
11:47
-
10:59
-
09:58
-
00:17
- 3 ноября 2021
-
23:18
-
21:53
-
20:49
-
19:47
-
18:34
-
17:39
-
16:55
-
15:39
-
14:29
-
13:37
-
12:46
-
11:19
-
10:28
-
09:59
-
00:50
-
00:35
- 2 ноября 2021
-
23:35
-
22:44