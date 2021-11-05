Хэмилтон — о возможности выбить Ферстаппена ради титула: никогда не захочу так победить

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не поддержал мнение главы немецкой команды Тото Вольфа, что судьбу чемпионского титула в сезоне-2021 может решить столкновение между британцем и Максом Ферстаппеном в финальной гонке сезона в Абу-Даби. Вольф предположил, что на аварию мог бы пойти лидирующий в личном зачёте пилот.
«Прежде всего, я не читал, что сказал Тото, но я сильно сомневаюсь, что он намекнул бы, что такое может случиться. Мы никогда не выигрывали чемпионат таким образом, я никогда так не выигрывал и никогда не захочу. Я здесь, чтобы побеждать, причём должным образом — то есть благодаря навыкам, нацеленности и упорной работе.
Мы упорно сражались весь год, в чём и заключается суть автогонок. Это причина, почему нынешний сезон самый захватывающий с бог знает каких времён. Я хочу выиграть чемпионат, как надо, а если будет суждено его проиграть, то и проиграть должным образом — зная, что ты выложился по максимуму и всё делал, как надо», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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