Ферстаппен прокомментировал предположение Вольфа об аварии с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предположение руководителя автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольфа, что голландец и Льюис Хэмилтон могут столкнуться на финальном Гран-при Абу-Даби в сражении за титул.
«Я не думаю об исторических сражениях между двумя пилотами и о том, что они делали. Это прошлое. Я просто фокусируюсь на том, что я должен делать на трассе. В конце концов, для выигрыша титула ты должен набрать максимум доступных очков и, конечно, опередить соперника.
Я не в первый раз участвую в борьбе за чемпионство. Да, это впервые в Формуле-1, но не в моей жизни. В конечном счёте это ничего не меняет: тебе нужно выиграть, а это я делал и прежде, так что просто нужно стараться делать то же самое. Когда машина способна выиграть, я выиграю. Когда машина неспособна выиграть, я не выиграю», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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