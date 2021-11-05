После оскорбления со стороны Ферстаппена Хэмилтон призвал пилотов помнить о детях

Гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона попросили прокомментировать высказывание в свой адрес пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Когда на тренировке Гран-при США два пилота начали бороться на стартовой прямой, то голландец назвал оппонента «глупым идиотом».



«Думаю, что в корне всего чего угодно должно лежать уважение. Когда я думаю об этом и слышу вещи, которые доносятся из ртов пилотов, то думаю о детях, которые на нас смотрят. Они смотрят на нас и ждут от нас вдохновения и направления в нужную сторону. Было сказано много чего, что определённо нехорошо для детей, которые смотрят гонки.



Я стараюсь оставаться позитивным и сохранять спокойствие и быть уважительным к пилотам, с которыми сражаюсь. Если у меня и есть какая-то мысль о том, что я про них думаю, то я ей не делюсь. Мне вполне легко: ты просто смеёшься над случившимся и двигаешься дальше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.