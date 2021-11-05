Боттас пообещал помочь Хэмилтону выиграть титул в нынешнем сезоне

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что сделает всё возможное, чтобы помочь товарищу по команде, британцу Льюису Хэмилтону, выиграть титул чемпиона мира нынешнего сезона Формулы-1. Ранее некоторые специалисты высказывали сомнение, что Боттас будет мотивирован оказывать содействие Льюису, так как со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».
«Я прекрасно знаю, что меня ждёт в будущем, и это здорово, но в то же время я стараюсь наслаждаться моментом и оставшимися гонками нынешнего сезона, стараюсь выступать всё лучше и лучше. Мой подход не изменился. Я реалист и понимаю, что больше не борюсь за титул.
Сейчас важно, чтобы наша команда выиграла Кубок конструкторов. Для этой цели я постараюсь заработать как можно больше очков. Если будет возможность помочь Льюису в его борьбе за чемпионство, я сделаю это», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.
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