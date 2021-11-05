Алонсо объяснил, почему его так волнует непостоянство с применением правил в Формуле-1

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что ждёт брифинга пилотов с Международной автомобильной федерацией. В Остине (США) Фернандо был недоволен тем, что ФИА попросила его отдать позицию после обгона пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци за пределами трассы, а Кими Райкконена, опередившего его таким же способом – нет.



«Мы все хотим выступать как можно более справедливо и стараемся решать все возникающие проблемы. Но иногда всё дело не только в пилотах или самой гонке, сколько в характере трассы. В Сочи всегда будет больше проблем, чем в Сильверстоуне или на других трассах. В любом случае мы стараемся работать вместе, чтобы найти лучшее решение. Посмотрим, что будет на этот раз. Но я бы не сказал, что разочарован. Не нужно так думать. Это просто попытка провести честные гонки и устроить хорошее шоу для фанатов, которые сидят на трибунах и смотрят соревнования по телевидению», — приводит слова Алонсо Motorsport.



При этом Алонсо подчеркнул, что хотел бы, чтобы внимание на брифинге было сфокусировано не на обгонах вне трассы, так как, по его мнению, есть много других вещей, которые можно было бы обсудить.



«После проблем в гонке Ф-4 они убрали поребрик, из-за чего в начале три или четыре болида широко выехали за пределы трассы. Я бы хотел обсудить этот эпизод, как мы сделали это в Сочи», – сказал Фернандо.

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