Антонио Джовинацци высказался об отсутствии у него предложений о контракте следующий сезон

Пилот команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что участие в гонках в виду отсутствия у него контракта на следующий сезон даётся ему непросто.
«К сожалению, всё пока так. Признаюсь, участвовать в гонках в таком положении непросто. А как иначе, когда не знаешь, что будешь делать в следующем году, что произойдёт дальше.
Но что есть, то есть. Надеюсь, мы скоро узнаем плохие или хорошие новости. В любом случае лучше быть в курсе. Так будет лучше для всех в команде.
Конечно, это нелегко, но что я могу поделать? Единственное, на что я способен, так это быстро ездить и приносить результаты. Это не моё решение. Я думаю, что вопрос о контракте лучше задать руководителю команды Фредерику Вассёру», — приводит слова Джовинацци Motorsport Week.
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