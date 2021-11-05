Антонио Джовинацци высказался об отсутствии у него предложений о контракте следующий сезон

Пилот команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что участие в гонках в виду отсутствия у него контракта на следующий сезон даётся ему непросто.



«К сожалению, всё пока так. Признаюсь, участвовать в гонках в таком положении непросто. А как иначе, когда не знаешь, что будешь делать в следующем году, что произойдёт дальше.



Но что есть, то есть. Надеюсь, мы скоро узнаем плохие или хорошие новости. В любом случае лучше быть в курсе. Так будет лучше для всех в команде.



Конечно, это нелегко, но что я могу поделать? Единственное, на что я способен, так это быстро ездить и приносить результаты. Это не моё решение. Я думаю, что вопрос о контракте лучше задать руководителю команды Фредерику Вассёру», — приводит слова Джовинацци Motorsport Week.

Новость по теме Алонсо объяснил, почему его так волнует непостоянство с применением правил в Формуле-1