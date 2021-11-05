Организаторы ГП Саудовской Аравии пообещали успеть сдать трассу в срок

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии уверили, что трасса будет готова в срок, несмотря на то, что на территории автодрома продолжает работать тяжёлая техника, а в ФИА пока не провели омологацию трассы. Об этом рассказал руководитель проекта Мартин Уитакер, ранее работавший в ФИА и команде «Макларен».



«Трасса в Джидде с самого начала строилась в рекордные сроки, так что всегда было понятно, что наше время ограничено, однако строительство идёт по графику и будет закончено в срок», — приводит слова Уиттакера GrandPrix.



В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране пройдёт в Джидде на городской трассе.