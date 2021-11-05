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Организаторы ГП Саудовской Аравии пообещали успеть сдать трассу в срок

Организаторы ГП Саудовской Аравии пообещали успеть сдать трассу в срок
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Организаторы Гран-при Саудовской Аравии уверили, что трасса будет готова в срок, несмотря на то, что на территории автодрома продолжает работать тяжёлая техника, а в ФИА пока не провели омологацию трассы. Об этом рассказал руководитель проекта Мартин Уитакер, ранее работавший в ФИА и команде «Макларен».

«Трасса в Джидде с самого начала строилась в рекордные сроки, так что всегда было понятно, что наше время ограничено, однако строительство идёт по графику и будет закончено в срок», — приводит слова Уиттакера GrandPrix.

В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране пройдёт в Джидде на городской трассе.

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