Райкконен: ещё не думал, чем займусь после завершения карьеры

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что пока не знает, чем займётся по окончании карьеры в Формуле-1.
«Я ещё не думал, чем займусь после завершения карьеры. Я жду возвращения к обычной жизни, буду проводить время с семьёй. В остальном ближайшие гонки ничем не отличаются от других.
Работа советником в команде Я ничего не слышал от команды насчёт этого и ничего не знаю. У меня нет плана. Ни такого плана, ни какого-либо другого. Я не общался с командой по этому вопросу. Я просто вернусь к обычной жизни», — приводит слова Кими Райкконена Motorsport-Total.
Напомним, финский гонщик объявил о завершении карьеры в ходе сезона-2021, который станет для него последним в «Королевских гонках». Место Райкконена в «Альфа Ромео» займёт его соотечественник Валттери Боттас.
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