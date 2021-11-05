Андретти подтвердил, что Херта заменил бы Джовинацци в случае успешной сделки с «Заубером»

Чемпион IndyCar и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти рассказал, кто из пилотов выступал бы в его команде, если бы ему удалось осуществить сделку по покупке «Заубера».



«Очевидно, что если мы когда-нибудь получим команду в Формуле-1, Колтон Херта будет лидером в списке кандидатов с точки зрения желания пригласить американского гонщика. Он был бы идеальным претендентом на эту роль. Мы определённо планировали попытаться устроить его в свою команду, потому что я считаю, что он мог бы стать конкурентоспособным гонщиком в Европе. Нет никаких причин, по которым ему бы не удалось добиться успеха», — приводит слова Андретти RacingNews365.



Ранее Андретти рассказал, почему его компания не сумела купить команду «Заубер».