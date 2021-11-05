Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас — лучший в первой практике Гран-при Мексики, Мазепин — последний

Боттас — лучший в первой практике Гран-при Мексики, Мазепин — последний
Комментарии

В Мехико завершилась первая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время — у лидера чемпионата мира, Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.

Гран-при Мексики. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,341
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,076
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,269
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,644
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,122
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,315
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,326
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,418
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,517
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,670
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,685
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,689
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,932
15. Ландо Норрис («Макларен») +1,960
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,003
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,176
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,239
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,803
20. Никита Мазепин («Хаас») +4,478.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021