Боттас — лучший в первой практике Гран-при Мексики, Мазепин — последний

В Мехико завершилась первая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время — у лидера чемпионата мира, Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.

Гран-при Мексики. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,341

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,076

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,269

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,644

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,122

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,315

8. Шарль Леклер («Феррари») +1,326

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,418

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,517

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,670

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,685

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,689

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,932

15. Ландо Норрис («Макларен») +1,960

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,003

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,176

18. Николас Латифи («Уильямс») +3,239

19. Мик Шумахер («Хаас») +3,803

20. Никита Мазепин («Хаас») +4,478.