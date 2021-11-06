Джордж Расселл получит штраф за смену коробки передач

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Мексики Формулы-1 из-за внеплановой замены коробки передач. На машине Расселла возникли проблемы с коробкой во время пятничных свободных заездов, британцу пришлось завершить вторую сессию досрочно.
«Это необычно для нас: мы столкнулись с рядом проблем с коробкой передач. Вследствие этого пришлось поставить новую, что приведёт к штрафу на стартовой решётке. Это неидеально, но очки дают по воскресеньям.
С другой стороны, первая тренировка вышла для нас сильной, ощущения от машины были хорошими. Я нашёл хороший ритм, мы демонстрировали сильный гоночный темп. Этот гоночный темп обещает стать важнейшим, ведь из-за высокогорья очень трудно охлаждать машины — это касается тормозов и силового блока. Если мы справимся с этим вопросом, то можем оказаться в хорошем положении перед гонкой», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».
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