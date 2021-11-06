Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл получит штраф за смену коробки передач

Джордж Расселл получит штраф за смену коробки передач
Комментарии

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Мексики Формулы-1 из-за внеплановой замены коробки передач. На машине Расселла возникли проблемы с коробкой во время пятничных свободных заездов, британцу пришлось завершить вторую сессию досрочно.

«Это необычно для нас: мы столкнулись с рядом проблем с коробкой передач. Вследствие этого пришлось поставить новую, что приведёт к штрафу на стартовой решётке. Это неидеально, но очки дают по воскресеньям.

С другой стороны, первая тренировка вышла для нас сильной, ощущения от машины были хорошими. Я нашёл хороший ритм, мы демонстрировали сильный гоночный темп. Этот гоночный темп обещает стать важнейшим, ведь из-за высокогорья очень трудно охлаждать машины — это касается тормозов и силового блока. Если мы справимся с этим вопросом, то можем оказаться в хорошем положении перед гонкой», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021