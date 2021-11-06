Ферстаппен прокомментировал лучший результат на пятничных тренировках Гран-при Мексики

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой быстрейший результат на пятничных тренировках Гран-при Мексики Формулы-1. Главный конкурент Ферстаппена пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял во второй тренировке третье место.



«Это был довольно хороший день для нас как команды. Конечно, мы всегда стараемся прибавить, ещё улучшив машину, но в целом всё выглядит весьма хорошо. Трасса в первой тренировке была очень грязной, из-за чего всегда трудно, но во второй тренировке всё стало гораздо лучше.



Всегда трудно знать после пятничных сессий, как мы будем выглядеть в квалификации, и ещё есть ряд вещей, которые надо изучить, чтобы повысить скорость. Это был позитивный старт уик-энда, у нас хорошие ощущения», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».