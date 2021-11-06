Хорнер заявил, что его расстроили слова Вольфа

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ему не понравилось предположение Тото Вольфа, что судьбу чемпионства в сезоне-2021 может решить столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.



«Я был расстроен, когда прочитал эти комментарии. Мы хотим действительно честного сражения, начиная с текущего момента и до конца чемпионата. Думаю, каждый пилот хочет выиграть чемпионат на трассе. У нас команда гонщиков, и если мы можем совершить этот подвиг, то не хотим выиграть чемпионат посредством аварии между пилотами. В этом году их уже было достаточно.



В Остине мы увидели отличное сражение двух пилотов, находившихся на максимуме своей формы. Если будет ещё несколько таких гонок до конца сезона, как в Остине, то главным победителем окажется Формула-1. Никто не хочет, чтобы исход чемпионата был решён в гравийной ловушке», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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