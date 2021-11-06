Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер заявил, что его расстроили слова Вольфа

Хорнер заявил, что его расстроили слова Вольфа
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ему не понравилось предположение Тото Вольфа, что судьбу чемпионства в сезоне-2021 может решить столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

«Я был расстроен, когда прочитал эти комментарии. Мы хотим действительно честного сражения, начиная с текущего момента и до конца чемпионата. Думаю, каждый пилот хочет выиграть чемпионат на трассе. У нас команда гонщиков, и если мы можем совершить этот подвиг, то не хотим выиграть чемпионат посредством аварии между пилотами. В этом году их уже было достаточно.

В Остине мы увидели отличное сражение двух пилотов, находившихся на максимуме своей формы. Если будет ещё несколько таких гонок до конца сезона, как в Остине, то главным победителем окажется Формула-1. Никто не хочет, чтобы исход чемпионата был решён в гравийной ловушке», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Новость по теме
Ферстаппен прокомментировал предположение Вольфа об аварии с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021