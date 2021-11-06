Хорнер заявил, что его расстроили слова Вольфа

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ему не понравилось предположение Тото Вольфа, что судьбу чемпионства в сезоне-2021 может решить столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
«Я был расстроен, когда прочитал эти комментарии. Мы хотим действительно честного сражения, начиная с текущего момента и до конца чемпионата. Думаю, каждый пилот хочет выиграть чемпионат на трассе. У нас команда гонщиков, и если мы можем совершить этот подвиг, то не хотим выиграть чемпионат посредством аварии между пилотами. В этом году их уже было достаточно.
В Остине мы увидели отличное сражение двух пилотов, находившихся на максимуме своей формы. Если будет ещё несколько таких гонок до конца сезона, как в Остине, то главным победителем окажется Формула-1. Никто не хочет, чтобы исход чемпионата был решён в гравийной ловушке», — приводит слова Хорнера RaceFans.
- 6 ноября 2021
-
10:42
-
10:21
-
10:13
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:54
-
09:51
-
01:04
- 5 ноября 2021
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
21:33
-
21:10
-
20:53
-
19:46
-
18:47
-
17:53
-
17:05
-
16:15
-
15:01
-
15:00
-
14:11
-
12:57
-
12:31
-
12:25
-
12:17
-
11:17
-
10:43
-
09:58
-
01:37
-
01:27
-
01:20
-
00:13
- 4 ноября 2021
-
22:59