В «Альфа Таури» попросили Албона помочь Цуноде
Поделиться
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что резервист «Ред Булл» Алекс Албон выступает в роли наставника Юки Цуноды и помогает ему разобраться в Формуле-1.
«Алекс приходит к Юки, разговаривает с ним, объясняет ему нюансы трассы, отвечает на все вопросы Цуноды. Это общение между пилотами, и это хорошо для Юки, потому что он получает от Алекса очень много знаний.
Мы сказали Албону, что когда он будет на трассе, то должен помочь Юки, а Юки было сказано задавать вопросы, с которыми Алшбон может ему помочь, чтобы лучше понять Формулу-1. Это отлично сработало», — цитирует Франца Тоста GrandPrix247.
Сезон-2021 является для Цуноды дебютным в Формуле-1. Юки за пять гонок до конца занимает 14-ю позицию в личном зачёте, набрав 20 очков.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
18:16
-
17:56
-
16:46
-
16:00
-
15:56
-
15:10
-
13:45
-
12:20
-
11:34
-
10:42
-
10:21
-
10:13
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:54
-
09:51
-
01:04
- 5 ноября 2021
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
21:33
-
21:10
-
20:53
-
19:46
-
18:47
-
17:53
-
17:05
-
16:15
-
15:01
-
15:00
-
14:11
-
12:57
-
12:31
-
12:25
Партнерский контент