В «Альфа Таури» попросили Албона помочь Цуноде

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что резервист «Ред Булл» Алекс Албон выступает в роли наставника Юки Цуноды и помогает ему разобраться в Формуле-1.



«Алекс приходит к Юки, разговаривает с ним, объясняет ему нюансы трассы, отвечает на все вопросы Цуноды. Это общение между пилотами, и это хорошо для Юки, потому что он получает от Алекса очень много знаний.



Мы сказали Албону, что когда он будет на трассе, то должен помочь Юки, а Юки было сказано задавать вопросы, с которыми Алшбон может ему помочь, чтобы лучше понять Формулу-1. Это отлично сработало», — цитирует Франца Тоста GrandPrix247.



Сезон-2021 является для Цуноды дебютным в Формуле-1. Юки за пять гонок до конца занимает 14-ю позицию в личном зачёте, набрав 20 очков.