Алонсо: Хэмилтон ломается под давлением Ферстаппена

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ломается под давлением из-за своего основного соперника, Макса Ферстаппена.



«Считаю ли я, что Хэмилтон ломается под давлением? Да, благодаря Максу. 100 процентов. Когда Льюис сражается только со своим напарником Валттери Боттасом, всё прекрасно. Сейчас же он почувствовал прессинг, у него проблемы.



В ходе сезона мы видели, как снова заработала британская машина. Макс справляется с этим очень хорошо. Это очень интересный чемпионат – даже за пределами трассы.



Предвзятость в Формуле-1? Посмотрите на два инцидента между Максом и Льюисом. Как я считаю, их оценивали по-разному. „Ред Булл“ предпринял определённые действия после аварии в Великобритании, но в остальном всё было тихо. После аварии в Монце разговоров было куда больше. И Макс получил штраф на стартовой решётке. Не думаю, что это было понятное решение. Но такие вещи — тоже часть давление с разных сторон», — цитирует Алонсо GPFans.