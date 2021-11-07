«Тойота» выиграла финальный этап WEC, в одном из зачётов судьбу титула решат судьи

Марафон «8 часов Бахрейна» завершил очередной чемпионат мира по гонкам на выносливость. Главной интригой финального этапа в буквальном смысле были имена чемпионов — Toyota Gazoo Racing ещё в предыдущей гонке обеспечила себе победу в зачёте производителей, а её экипажи стали недосягаемы для соперников в личном зачёте пилотов.



Как таковой борьбы за титул между сестринскими экипажами не получилось: машина № 8 с первых же отрезков оторвалась и уехала вперёд, однако пилотам автомобиля № 7 было достаточно и второго места. В итоге Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес во второй раз подряд стали чемпионами мира.



Тем не менее главным героем дня в Toyota Gazoo Racing стал Казуки Накадзима — японский гонщик стоял у истоков заводской программы в гонках на выносливость и покидает её по окончании сезона. И в своей последней гонке за Toyota Накадзима завоевал победу и вместе с товарищами по экипажу Себастьеном Буэми и Брендоном Хартли поднялся на вершину подиума.



В категории LMP2 в третий раз подряд не было равных экипажу Team WRT. На первом отрезке Racing Team Nederlands удалось захватить лидерство, однако затем Робин Фряйнс сумел контратаковать и выйти вперёд. К финишу экипаж сохранил комфортное преимущество в минуту с небольшим и завоевал третью победу подряд — вместе с ней Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези стали чемпионами FIA WEC в Трофее LMP2.



Необычной ситуаций завершился сезон в GTE. На последних минутах гонки Алессандро Пьер Гиди на Ferrari развернул лидировавшего гонщика Porsche Микаэля Кристенсена, и судьи предписали итальянцу вернуть позицию. Кристенсен в этот момент свернул в боксы, кругом позже пит-стоп совершил и Пьер Гиди, и машины вновь оказались рядом, однако Ferrari так и не пропустила соперника. Пьер Гиди пересёк линию финиша первым, а AF Corse стала праздновать чемпионский титул, хотя формально решение судей выполнено не было. Этот инцидент наверняка станет предметом разбирательства судей в дальнейшем, а уже от его исхода будет зависеть, кто окажется чемпионом мира GTE.



В зачёте LMGTE Am чемпионом тоже стала AF Corse — Франсуа Перродо, Никлас Нильсен и Алессио Ровера одержали уверенную победу и завоевали для команды чемпионство.



Зачёт пилотов Hypercar:

1. Х.-М. Лопес / К. Кобаяси / М. Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 173 очка

2. Б. Хартли / К. Накадзима / С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 168

3. А. Негран / М. Ваксивьер / Н. Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — 128

4. Р. Вестбрук / Р. Дюма (Glickenhaus Racing) — 53

5. Ф. Майо (Glickenhaus Racing) — 39.



Зачёт пилотов Trophy LMP2:

1. Ш. Милези / Ф. Габсбург / Р. Фряйнс (Team WRT) — 151 очко

2. Ш. Гелаэл / С. Вандорн / Т. Бломквист (Jota) — 131

3. Э. Дэвидсон / А. Феликс да Кошта / Р. Гонзалес (Jota) — 123

4. Ф. Хэнсон (United Autosports USA) — 107

5. Ф. Шерер / Ф. Альбукерке (United Autosports USA) — 84.