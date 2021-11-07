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Ферстаппен заявил, что вылеты Цуноды и Переса уничтожили его круг

Ферстаппен заявил, что вылеты Цуноды и Переса уничтожили его круг
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Мексики. Голландец не сумел прибавить на второй попытке в Q3 после вылета перед ним Юки Цуноды и Серхио Переса.

«Я был на хорошем последнем круге. Не знаю, что случилось впереди, но два парня вылетели, так что я подумал, что будет жёлтый флаг, и поэтому замедлился. А после этого круг, разумеется, испорчен. Даже без этого, думаю, мы могли бы проехать круг для поула. Третье место — не потрясающе, но думаю, что это всё равно лучше, чем стартовать вторым.

Нам пришлось ремонтировать задние антикрылья, но думаю, что в самой квалификации всё было нормально. Да, неидеально, что была такая проблема, но это не причина, почему у нас были некоторые проблемы в квалификации. Квалификация не пошла по нашему сценарию, но мы больше не будем использовать шины «софт», так что вся борьба впереди», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

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