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Хэмилтон — о победе над «Ред Булл»: я шокирован так же, как и все остальные

Хэмилтон — о победе над «Ред Булл»: я шокирован так же, как и все остальные
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Мексики. Поул завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а третье место занял Макс Ферстаппен.

«Валттери проделал потрясающую работу. Он пилотировал так хорошо во всех последних гонках.

Такой результат — это здорово для команды. Они очень упорно работали, и мы не думали, что у нас был темп в этот уик-энд. Так что первый ряд для нас — особенный результат.

У меня нет представления, что изменилось. «Ред Булл» в какой-то момент был в шести десятых впереди, потом в четырёх, но что-то случилось, как только началась квалификация, и наш темп стал лучше. Я шокирован так же, как и все остальные», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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