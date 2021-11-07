Марко: Цунода убил обе наши машины

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики Формулы-1, в которой Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли третье и четвёртое места. Голландец и мексиканец не сумели улучшить на втором быстром круге после вылета японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.



«Цунода убил обе наши машины. Думаю, мы могли бы оказаться очень близко к „Мерседесу“ или, возможно, разделить две их машины. Конечно, прежнее преимущество исчезло. Гонка будет очень сложной.



Мы нацеливались на двойную победу, но „Мерседес“ очень хорошо блефовал. У нас не хорошие стартовые позиции, но завтра посмотрим, как пройдёт старт и как всё будет складываться дальше», — приводит слова Марко SoyMotor со ссылкой на Servus TV.