Мик Шумахер прокомментировал недовольство Мазепина

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал недовольство россиянина Никиты Мазепина тем фактом, что командный мостик «Хааса» не разрешил ему опередить Шумахера во время прогревочного круга в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.



«У нас всё так работает, что в каждой гонке один пилот выезжает первым, а второй — вторым. В данном случае не было никакой необходимости менять порядок. Команда прояснила эту ситуацию, так что мне больше нечего сказать», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.



Ранее свою позицию прояснил сам Мазепин: «В Зандворте меня обогнали, хотя моя машина ехала первой. Тогда мне сказали, что пилоты могут делать это, если им нужно по-другому работать с шинами. После красного флага мне нужно было работать с ними по-другому. В четвёртом повороте я попросил об обмене позициями, но мне отказали».

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