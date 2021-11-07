Райкконен оказался на грани штрафа после второго предупреждения за сезон

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил второе за сезон официальное предупреждение от судей. Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 вынесли финну предупреждение за то, что он не заехал в боксы, когда были вывешены красные флаги в квалификации Гран-при Мексики после аварии пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.



Телевизионные повторы показывали, что Райкконен не был уверен, как ему поступить: сначала он начал заезжать на пит-лейн и пересекать участок между гоночной траекторией и заездом в боксы, но затем вернулся обратно на трассу и поехал на стартовую прямую. Судьи рассмотрели обстоятельства эпизода и посчитали предупреждение достаточным наказанием для Райкконена.



Таким образом, финн сохранит 12-ю позицию на стартовой решётке (он отыграет ряд мест благодаря штрафам других пилотов), однако если до конца сезона Райкконен получит третье предупреждение, то оно автоматически приведёт к наказанию в виде потери 10 мест на старте.

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