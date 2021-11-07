Ф-1 представила видео с вылетами Цуноды и Переса, помешавшими Ферстаппену в квалификации

Пресс-служба Формулы-1 представила видеозапись, на которой демонстрируются вылеты пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды и гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Мексики. Из-за них напарник Переса, голландец Макс Ферстаппен, не сумел прибавить на второй попытке в Q3, заявив впоследствии, что они уничтожили его круг.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited

Напомним, в квалификации Ферстаппен в итоге занял третье место.

По окончании квалификационной сессии недовольство действиями Цуноды выразали глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и сам Ферстаппен. Тем не менее, Юки сообщил, что не считает себя виновным в плохих финальных кругах Переса и Ферстаппена.