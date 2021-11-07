Стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1 с учётом всех штрафов

Перед гонкой Гран-при Мексики Формулы-1 сразу пять пилотов получили штрафы за смену элементов силовой установки — Юки Цунода, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Эстебан Окон и Лэнс Стролл. «Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку Гран-при Мексики с учётом этих штрафов.



Стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Даниэль Риккардо («Макларен»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

12. Фернандо Алонсо («Альпин»)

13. Николас Латифи («Уильямс»)

14. Мик Шумахер («Хаас»)

15. Никита Мазепин («Хаас»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Ландо Норрис («Макларен»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)