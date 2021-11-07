«Он ни в чём не виноват». В «Альфа Таури» поддержали Цуноду после критики от «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поддержал японского гонщика своей команды Юки Цуноду после квалификации Гран-при Мексики. Ранее с критикой в адрес Цуноды выступили глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и пилот австрийской команды Макс Ферстаппен.



«Мы сказали ему по радио, что приближается «Ред Булл», и ему нужно просто съехать с трассы, чтобы они могли спокойно проехать. Но Перес вылетел с трека вслед за Цунодой. Это не вина Юки.



Он ни в чём не виноват. Он сделал это намеренно. Мы сказали ему, что позади «Ред Булл», и он специально отъехал в сторону, чтобы не мешать их пилотам. А вообще, честно говоря, я абсолютно не понимаю, почему Перес тоже сошёл с трассы вслед за Юки», — приводит слова Тоста RaceFans.

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