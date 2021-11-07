В «Мерседесе» допустили, что могут помешать Боттасу выиграть ГП Мексики в пользу Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказался о командных приказах в контексте гонки Гран-при Мексики. Как признался Вольф, «Мерседес» вполне может попросить Валттери Боттаса отказаться от победы в пользу Льюиса Хамилтона, если ситуация будет на то располагать.
«Самое главное — оставаться впереди после старта. Так будет легче управлять ходом гонки. Обсуждалась ли перспектива командных приказов? До квалификации нет, потому что мы где-то чувствовали, что не в том положении, чтобы думать о таких вещах — слишком рано было говорить о победе до квалификации. Но очевидно, что сейчас ситуация иная, и теперь эту тему мы собираемся поднять.
Я давно в гонках и чувствую, что подобные обсуждения действуют довольно угнетающе. Но что поделать, иногда обстоятельства вынуждают нас к этому. Мы рассмотрим этот вопрос и обсудим его сначала с Валттери и Льюисом, затем посмотрим, действительно ли сценарий гонки обяжет нас сделать это», — приводит слова Вольфа Crash.net.
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