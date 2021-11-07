В Формуле-1 пообещали представить новый логотип

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что на Гран-при Бразилии общественности будет представлен новый логотип «Королевских автогонок».



«Мы собираемся напомнить всем, кем мы являемся. Начиная 2014 года мы используем самые эффективные гибридные двигатели и не должны забывать об этом. Вот почему в Бразилии мы представим наш новый логотип – хотим всем показать, кто мы такие», — приводит слова Доменикали RaceFans со ссылкой на Sky Sports.



Нынешний логотип Формулы-1 появился в 2018 году. Гран-при Бразилии пройдёт с 12 по 14 ноября 2021 года.



Напомним, сегодня, 7 ноября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка Гран-при Мексики. Начало заезда запланировано на 22:00 мск.

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