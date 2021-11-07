В Формуле-1 пообещали представить новый логотип
Поделиться
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что на Гран-при Бразилии общественности будет представлен новый логотип «Королевских автогонок».
«Мы собираемся напомнить всем, кем мы являемся. Начиная 2014 года мы используем самые эффективные гибридные двигатели и не должны забывать об этом. Вот почему в Бразилии мы представим наш новый логотип – хотим всем показать, кто мы такие», — приводит слова Доменикали RaceFans со ссылкой на Sky Sports.
Нынешний логотип Формулы-1 появился в 2018 году. Гран-при Бразилии пройдёт с 12 по 14 ноября 2021 года.
Напомним, сегодня, 7 ноября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка Гран-при Мексики. Начало заезда запланировано на 22:00 мск.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
17:00
-
16:57
-
16:42
-
15:39
-
14:46
-
13:46
-
13:37
-
12:35
-
12:24
-
11:39
-
10:38
-
10:32
-
10:13
-
02:42
-
02:31
-
02:23
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:20
-
01:14
-
01:10
-
00:31
-
00:25
- 6 ноября 2021
-
23:21
-
23:01
-
22:32
-
21:15
-
21:04
-
20:15
-
19:51
-
18:16
Партнерский контент