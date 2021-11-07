В «Макларене» прокомментировали слухи о переходе на двигатели «Ауди»

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал слухи о желании команды перейти на двигатели «Ауди», начиная с сезона 2026 года. Также функционер поделился мнением о перспективах пилота «Макларена» Ландо Норриса.



«Это чистая спекуляция. Даже не хочу это комментировать. Мы очень довольны «Мерседесом» как поставщиком двигателей, наше сотрудничество рассчитано на несколько лет. Мы сосредоточены только на нём.



Норриса сравнивают по таланту с Хэмилтоном и Ферстаппеном? Я не поклонник подобных сравнений. Одно я знаю точно: гонщик не может быть идеальным, проводя только третий сезон в Формуле-1. Понятно, что у Ландо есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом мира. Мы планируем долгое сотрудничество», — цитирует Зайдля GrandPX.