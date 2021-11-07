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На машину Серхио Переса установили повреждённое антикрыло с болида Макса Ферстаппена

На машину Серхио Переса установили повреждённое антикрыло с болида Макса Ферстаппена
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Как рассказал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, перед началом квалификации Гран-при Мексики на его машину установили повреждённое заднее антикрыло с болида его партнёра по команде — Макса Ферстаппена.

«Моя машина в квалификации была уже не такой, как на третьей тренировке, из-за того, что нам пришлось поменять заднее антикрыло. У Макса на третьей тренировке возникла проблема с антикрылом и его передали мне. Мой болид уже не был прежним после такой замены», — приводит слова Переса PlanetF1.

Начало гонки Гран-при Мексики запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Мексики — 2021. Онлайн-трансляция гонки

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