На машину Серхио Переса установили повреждённое антикрыло с болида Макса Ферстаппена

Как рассказал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, перед началом квалификации Гран-при Мексики на его машину установили повреждённое заднее антикрыло с болида его партнёра по команде — Макса Ферстаппена.
«Моя машина в квалификации была уже не такой, как на третьей тренировке, из-за того, что нам пришлось поменять заднее антикрыло. У Макса на третьей тренировке возникла проблема с антикрылом и его передали мне. Мой болид уже не был прежним после такой замены», — приводит слова Переса PlanetF1.
Начало гонки Гран-при Мексики запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Мексики — 2021. Онлайн-трансляция гонки
- 7 ноября 2021
-
20:08
-
20:07
-
19:12
-
18:08
-
17:00
-
16:57
-
16:42
-
15:39
-
14:46
-
13:46
-
13:37
-
12:35
-
12:24
-
11:39
-
10:38
-
10:32
-
10:13
-
02:42
-
02:31
-
02:23
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:20
-
01:14
-
01:10
-
00:31
-
00:25
- 6 ноября 2021
-
23:21
-
23:01
-
22:32
-
21:15