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Льюис Хэмилтон рассказал о тактике «Мерседеса» на Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон рассказал о тактике «Мерседеса» на Гран-при Мексики
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Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о тактике, которую команда будет использовать на Гран-при Мексики. Британский пилот отметил, что для «серебряных стрел» будет очень важно качественно стартовать.

«Да, стартовый отрезок в Мехико отличается от Сочи. Начальная прямая почти такая же длинная, но на российской трассе машины имеют большее лобовое сопротивление, так что эффект слипстрима там больше. В Мехико эффект от слипстрима не настолько серьёзен. Мы с Валттери будем работать командой, в том числе и на стартовом отрезке, чтобы добиться в итоге победного дубля», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Начало гонки Гран-при Мексики запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Мексики — 2021. Онлайн-трансляция гонки

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