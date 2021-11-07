Льюис Хэмилтон рассказал о тактике «Мерседеса» на Гран-при Мексики

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о тактике, которую команда будет использовать на Гран-при Мексики. Британский пилот отметил, что для «серебряных стрел» будет очень важно качественно стартовать.



«Да, стартовый отрезок в Мехико отличается от Сочи. Начальная прямая почти такая же длинная, но на российской трассе машины имеют большее лобовое сопротивление, так что эффект слипстрима там больше. В Мехико эффект от слипстрима не настолько серьёзен. Мы с Валттери будем работать командой, в том числе и на стартовом отрезке, чтобы добиться в итоге победного дубля», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



Начало гонки Гран-при Мексики запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:



Формула-1. Гран-при Мексики — 2021. Онлайн-трансляция гонки