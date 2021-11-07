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В «Уильямсе» прокомментировали технические проблемы с болидом Джорджа Расселла

В «Уильямсе» прокомментировали технические проблемы с болидом Джорджа Расселла
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Глава департамента разработки болида «Уильямс» Дэйв Робсон прокомментировал технические проблемы Джорджа Расселла. Напомним, Расселл потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Мексики Формулы-1 из-за внеплановой замены коробки передач.

«В пятницу с коробкой передач Джорджа обнаружилась пара проблем, не связанных между собой. Мы пока не знаем причины. Проблемы разные по своей сути, больше пока нечего сказать.

Можно сказать, что в некотором смысле нам повезло, потому что на тренировке мы поставили Расселлу запасную коробку, которую хотели использовать в гонке. Хорошо, что она сломалась в пятницу, а не в квалификации или боксах. Мы продолжаем искать причину», — приводит слова Робсона PlanetF1.

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