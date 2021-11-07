Журналист автоспортивного издания спас человека из огня перед Гран-при Алгарве

Журналист автоспортивного издания The Race Саймон Паттерсон спас своего коллегу Лусио Лопеса перед гонкой MotoGP в Алгарве.



Лопес возвращался с трассы на такси, но машина, в которой он ехал, столкнулась с патрульным мотоциклом полицейского Жоао Фернандеша. В результате аварии возник пожар. Паттерсон, который ехал позади такси, сразу остановился и побежал на помощь. Паттерсон вытащил из огня Лопеса, водитель такси сумел самостоятельно покинуть эпицентр огня. Позже Лусио Лопеса доставили в больницу, он жив. Полицейский Фернандеш погиб в результате аварии.



Перед гонкой MotoGP прошла минута молчания в память о сержанте полиции. Паттерсон, не получивший серьёзных повреждений во время происшествия, тоже выразил соболезнования семье Фернандеша.

Новость по теме Франческо Баньяя выиграл Гран-при Алгарве MotoGP, гонку остановили после двойной аварии