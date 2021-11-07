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Журналист автоспортивного издания спас человека из огня перед Гран-при Алгарве

Журналист автоспортивного издания спас человека из огня перед Гран-при Алгарве
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Журналист автоспортивного издания The Race Саймон Паттерсон спас своего коллегу Лусио Лопеса перед гонкой MotoGP в Алгарве.

Лопес возвращался с трассы на такси, но машина, в которой он ехал, столкнулась с патрульным мотоциклом полицейского Жоао Фернандеша. В результате аварии возник пожар. Паттерсон, который ехал позади такси, сразу остановился и побежал на помощь. Паттерсон вытащил из огня Лопеса, водитель такси сумел самостоятельно покинуть эпицентр огня. Позже Лусио Лопеса доставили в больницу, он жив. Полицейский Фернандеш погиб в результате аварии.

Перед гонкой MotoGP прошла минута молчания в память о сержанте полиции. Паттерсон, не получивший серьёзных повреждений во время происшествия, тоже выразил соболезнования семье Фернандеша.

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