Льюис Хэмилтон: машина «Ред Булл» была намного быстрее, мы ничего не могли сделать

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от Гран-при Мексики, где он занял второе место, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Лидер «серебряных стрел» отметил высокую скорость машины Ферстаппена.



«Для начала, конечно, хочу поздравить Макса. Их машина была намного быстрее в этот уик-энд, мы ничего не могли с этим сделать. Я выложился полностью. В концовке был отличный бой с Пересом, хорошо, что я хотя бы сохранил второе место. Это показывает, насколько были быстрыми болиды «Ред Булл». Серхио был совсем рядом со мной. Он проделал отличную работу, продолжая всё время поддавливать меня. Мне понравилась гонка», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.



Гран-при Мексики. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845

5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.