«Темп машины был фантастическим». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выигранного Гран-при Мексики. Напарник Ферстаппена Серхио Перес, выступающий перед родными трибунами, занял третье место.



«Местные трибуны просто невероятные. Быть напарником Переса на Гран-при Мексики — это что-то особенное.



Старт гонки? Мы неплохо поборолись втроём, всё зависело от того, кто позднее затормозит. Мне удалось удержаться и прорваться на первую позицию — именно этот момент определил всю мою гонку. Я сумел спокойно сосредоточиться, темп нашей машины был просто фантастическим.



В чемпионате нас по-прежнему ждёт длинный путь. Конечно, сейчас всё выглядит хорошо, но всё может очень быстро измениться. С нетерпением жду Гран-при Бразилии, с которым у меня также связаны отличные воспоминания», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.