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«Темп машины был фантастическим». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Мексики

«Темп машины был фантастическим». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Мексики
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выигранного Гран-при Мексики. Напарник Ферстаппена Серхио Перес, выступающий перед родными трибунами, занял третье место.

«Местные трибуны просто невероятные. Быть напарником Переса на Гран-при Мексики — это что-то особенное.

Старт гонки? Мы неплохо поборолись втроём, всё зависело от того, кто позднее затормозит. Мне удалось удержаться и прорваться на первую позицию — именно этот момент определил всю мою гонку. Я сумел спокойно сосредоточиться, темп нашей машины был просто фантастическим.

В чемпионате нас по-прежнему ждёт длинный путь. Конечно, сейчас всё выглядит хорошо, но всё может очень быстро измениться. С нетерпением жду Гран-при Бразилии, с которым у меня также связаны отличные воспоминания», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

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