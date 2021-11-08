«Темп машины был фантастическим». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выигранного Гран-при Мексики. Напарник Ферстаппена Серхио Перес, выступающий перед родными трибунами, занял третье место.
«Местные трибуны просто невероятные. Быть напарником Переса на Гран-при Мексики — это что-то особенное.
Старт гонки? Мы неплохо поборолись втроём, всё зависело от того, кто позднее затормозит. Мне удалось удержаться и прорваться на первую позицию — именно этот момент определил всю мою гонку. Я сумел спокойно сосредоточиться, темп нашей машины был просто фантастическим.
В чемпионате нас по-прежнему ждёт длинный путь. Конечно, сейчас всё выглядит хорошо, но всё может очень быстро измениться. С нетерпением жду Гран-при Бразилии, с которым у меня также связаны отличные воспоминания», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.
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