Перес: у меня не было ни единого шанса на обгон

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Мехико Формулы-1.
«Это невероятный день. Конечно, я хотел большего: хотел принести команде победный дубль, но у меня не было ни единого шанса на обгон.
Я выложился по максимуму ради болельщиков. На самом деле, я мог слышать их, когда проезжал по стадионной секции, и это было невероятно. Весь уик-энд была полная поддержка», — приводит слова Переса BBC.
Гран-при Мексики. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555
3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845
5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.
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