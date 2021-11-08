Серхио Переса признали гонщиком дня на Гран-при Мексики
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Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Мексики на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес, представляющий Мексику. После старта с четвёртой позиции Перес проехал практически всю дистанцию на третьем месте и прессинговал Льюиса Хэмилтона, однако так и не сумел атаковать британского гонщика «Мерседеса» в споре за вторую позицию.
На подиум Гран-при Мексики Формулы-1 поднялись два гонщика «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и Перес, а также представляющий «Мерседес» Хэмилтон. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей 18-й гонке в Формуле-1 финишировал на 18-м и последнем месте.
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