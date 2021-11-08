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Хорнер: Ферстаппену оставили место на старте, этот момент стал решающим

Хорнер: Ферстаппену оставили место на старте, этот момент стал решающим
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги удачного для его команды Гран-при Мексики. Макс Ферстаппен занял первое место, Серхио Перес завершил гонку на третьей строчке.

«Это очень важный результат: для команды, для Макса, для Переса. Если честно, я в восторге. Впереди ещё долгий путь, но это важная победа.

Ключевым был старт и Макс воспользовался шансом – ему оставили место и этот момент стал решающим. Перес тоже здорово потрудился, меня радует, что он в итоге сумел попасть на подиум.

Вся команда отработала блестяще. Да, у нас была сложность с задними антикрыльями, но в остальном всё прошло замечательно — мы здорово отработали на пит-стопах, у ребят был отличный настрой. Сейчас мы очень хорошо выступаем», — цитирует Хорнера BBC.

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