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Риккардо прокомментировал столкновение с Боттасом на старте

Риккардо прокомментировал столкновение с Боттасом на старте
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал столкновение с Валттери Боттасом в первом повороте на старте гонки Гран-при Мексики.

«Инцидент на первом круге был настолько болезненным, насколько он обычно и бывает, потому что твоя гонка по сути завершена уже после старта. Я был в непростом положении, потому что знал, что если не пойду на такой манёвр, то его предпримет кто-то другой и меня, вероятно, „поглотят“ другие машины. В конечном счёте, думаю, это был просто обычный инцидент на первом круге.

Сам старт был хорошим, на первых сотнях метров всё смотрелось позитивно. Потенциально мы были четвёртыми, но в мгновение ока всё изменилось. Так бывает, но подобные моменты очень болезненны, ведь потом тебе нужно преодолевать всю гонку и надеяться, что что-то случится, но на деле ничего не произошло. Я был способен обороняться от Боттаса. Обычно ты делаешь это в борьбе за хорошую позицию, но в данном случае мы ехали позади. К тому же машина была повреждена, нам не хватало прижимной силы.

Несколько душераздирающая ситуация. Несколько секунд всё выглядело потрясающе, а потом — совсем не потрясающе. Мы постараемся отыграться в Бразилии», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».

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