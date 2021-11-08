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Видео старта Гран-при Мексики: прорыв Ферстаппена в лидеры и разворот Боттаса

Видео старта Гран-при Мексики: прорыв Ферстаппена в лидеры и разворот Боттаса
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью старта Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес. На разгоне к первому повороту голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сумел поравняться с обоими пилотами «Мерседеса» и за счёт более позднего торможения выйти в лидеры гонки.

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, стартовавший с поул-позишен, входил в первый поворот только третьим, после чего его болид развернул австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо. Сам австралиец в этом столкновении сломал переднее антикрыло своего автомобиля.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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