Видео старта Гран-при Мексики: прорыв Ферстаппена в лидеры и разворот Боттаса

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью старта Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес. На разгоне к первому повороту голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сумел поравняться с обоими пилотами «Мерседеса» и за счёт более позднего торможения выйти в лидеры гонки.



Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, стартовавший с поул-позишен, входил в первый поворот только третьим, после чего его болид развернул австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо. Сам австралиец в этом столкновении сломал переднее антикрыло своего автомобиля.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.