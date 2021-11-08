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Пьер Гасли — о последних успехах: хочу подарить Францу Тосту хороший подарок на Рождество

Пьер Гасли — о последних успехах: хочу подарить Францу Тосту хороший подарок на Рождество
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Гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Мексики, где ему удалось добиться четвёртого места.

«Я очень счастлив, четвёртое место — отличный результат, мы не могли и мечтать о большем. Всё было под контролем, Леклер оставался позади и я смог оторваться, контролируя четвёртую строчку. В этот уик-энд наша машина была очень хороша, как в квалификации, так и в гонке. Всегда приятно опередить „Феррари“.

Сейчас мы сравнялись с „Альпин“ по очкам. Мой личный план – подарить Францу Тосту хороший подарок на Рождество. Мы продолжим стараться и работать как команда. Думаю, шансы завоевать пятую строчку есть, будем сражаться до конца», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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