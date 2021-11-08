Сайнс считает, что потерял шанс на четвёртое место из-за езды позади Леклера

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Мексики, где он занял шестое место. Его партнёр по команде Шарль Леклер закончил гонку на пятой строчке.



«Хороший день в офисе. Мне немного не повезло на старте в личном плане – из-за инцидента между Риккардо и Боттасом я проиграл паре машин, которым не должен был уступать. Мы использовали командную тактику, чтобы догнать Гасли, но Пьер был слишком быстр.



Я проехал длинный отрезок на „медиуме“, чтобы в концовке перейти на более свежие шины. Это позволило набрать хороший темп и в теории я мог догнать Гасли. Но я потерял слишком много времени на первых двадцати кругах, следуя позади Леклера», — приводит слова Сайнса GPFans.