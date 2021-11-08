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Джовинацци не исключил, что «Альфа Ромео» специально портит ему гонки

Джовинацци не исключил, что «Альфа Ромео» специально портит ему гонки
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Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци в беседе с журналистами сразу после финиша Гран-при Мексики не стал опровергать предположение, что команда может осознанно портить ему гонки. Итальянец занял в воскресной гонке 11-е место, хотя на первом отрезке шёл седьмым.

«До сегодняшнего дня я бы не хотел верить в такое. Но сейчас я просто очень расстроен», — приводит слова Джовинацци GrandPX.

Также итальянец ещё раз высказался о тактике, из-за которой он потерял место в очковой зоне: «Они позвали меня на пит-стоп, и я выехал позади Риккардо и Боттаса, которые ещё не останавливались. Так что темп на „медиуме“ был ниже. Затем шины полностью „ушли“, и пилоты, которые остановились позднее, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия».

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