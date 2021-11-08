Риккардо извинился перед Боттасом за аварию на старте Гран-при Мексики

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо принёс извинения пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу, которого развернул на старте Гран-при Мексики.



«Я извиняюсь перед ним, хотя ещё и не видел повтора. Но это я задел его машину, так что я приношу извинения. А потом я посмотрю видео и увижу, мог ли я сделать что-то ещё или это просто был обычный инцидент на первом круге в своего рода бутылочном горлышке.



На первых сотнях метров к первому повороту здесь всегда весело. Так много слипстримов, возникает хаос, но такой весёлый хаос. Я думал, что будет достаточное пространство для такого манёвра, и в первой части торможения было ощущение, что всё под контролем. Но когда мы начали приближаться к апексу, то все начали сближаться. В последний момент я попробовал замедлить машину, немного заблокировал колёса, и в это мгновение Валттери начал пересекать трассу по диагонали», — приводит слова Риккардо GPFans.