Марко заявил, что квалификацию «Ред Булл» испортил не Цунода, а другой член «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что пересмотрел своё отношение к событиям в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Сразу после сессии Марко и другие представители «Ред Булл» обвинили японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду, что своими действиями он испортил финальные круги обоим гонщикам главной команды «быков»: ехавший за Цунодой Серхио Перес вслед за японцем выехал на обочину, а следовавший за напарником Макс Ферстаппен сбросил скорость, подумав, что будут вывешены жёлтые флаги.



«Инцидент не был ошибкой Цуноды. Команда знала, что происходит на трассе, и должна была попросить его раньше уйти с гоночной траектории. Я сказал ему, что ответственность нёс инженер», — приводит слова Марко GrandPX.