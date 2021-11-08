Марко заявил, что квалификацию «Ред Булл» испортил не Цунода, а другой член «Альфа Таури»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что пересмотрел своё отношение к событиям в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Сразу после сессии Марко и другие представители «Ред Булл» обвинили японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду, что своими действиями он испортил финальные круги обоим гонщикам главной команды «быков»: ехавший за Цунодой Серхио Перес вслед за японцем выехал на обочину, а следовавший за напарником Макс Ферстаппен сбросил скорость, подумав, что будут вывешены жёлтые флаги.
«Инцидент не был ошибкой Цуноды. Команда знала, что происходит на трассе, и должна была попросить его раньше уйти с гоночной траектории. Я сказал ему, что ответственность нёс инженер», — приводит слова Марко GrandPX.
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