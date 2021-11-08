Джордж Расселл случайно лишил себя воды на всю гонку Гран-при Мексики
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Пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джордж Расселл рассказал, что провёл всю гонку Гран-при Мексики без доступа к питьевой воде. Напомним, на Гран-при США в подобную ситуацию попал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который, вдобавок страдал от проблем с желудком.
«Я немного усложнил себе ситуацию в гонке, потому что во время режима машины безопасности я немного высунулся из кокпита, чтобы проверить переднее крыло. При этом я случайно вырвал трубку, через которую должен был пить. Получается, уже на первом круге я лишился воды, а в дальнейшем мне очень хотелось сделать хотя бы глоток.
Серхио Перес тоже не мог пить во время гонки в США. Думаю, тогда он сделал много шума из ничего. Я шучу, конечно же», — приводит слова Расселла RaceFans.
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